Самый старый отель Мадрида снова принимает гостей

Gran Hotel Inglés вновь открывает свои двери в Мадриде. После реставрации отель стал пятизвёздочным.

Сеть Hidden Away Hoteles вложила в ремонт бутик-отеля на улице Эчегарай 16 миллионов евро. Он расположен в центре города, рядом с Пуэрта-дель-Соль и Конгрессом.

Gran Hotel Inglés считается самой старой гостиницей испанской столицы. Впервые она была открыта в 1853 году и стала первым отелем с рестораном на первой электрифицированной улице Мадрида.

Реставрацией занималось архитектурное бюро Rockwell Group. Изначально в отеле было 72 номера, в ходе ремонта площадь комнат была увеличена, и отныне бутик-отель включает 48 номеров, 6 из которых относятся к категории "люкс". В гостинице два ресторана, библиотека, тренажёрный зал и wellness-центр.

У сети Hidden Away Hoteles в Испании есть ещё один отель – Posada Terra Santa на Майорке.