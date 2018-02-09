Блюда от Мартина Берасатеги возвращаются на борт Air Europa

Авиакомпания Air Europa обновила меню для длительных перелётов, продолжая стремиться к органической и здоровой кухне. В бизнес-классе авиалинии вновь будут подавать блюда от именитого шеф-повара Мартина Берасатеги.

С начала года для пассажиров трансатлантических рейсов с вылетом из Мадрида, путешествующих бизнес-классом, доступны такие блюда от баскского повара как свиные рёбрышки в красном вине или фрикадельки из свинины и телятины в грибном соусе. Также в меню от обладателя 8 звёзд Michelin представлены первые блюда, фирменные закуски и снэки.

В туристическом классе Air Europa появились новые здоровые блюда, которые предлагаются на всех дальних рейсах с вылетом из аэропорта Барахас.

Новое меню разработано с использованием сертифицированных органических продуктов. Блюда, к тому же, подаются в посуде из перерабатываемых материалов.