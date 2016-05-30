Самое дешевое такси в Испании – на Канарах, а самое дорогое – в Таррагоне

Разница в тарифах в городах с самым дорогим и самым бюджетным такси, Таррагоне и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, составляет 89%. К такому выводу пришли эксперты Организации потребителей и пользователей (OCU) в рамках подготовки исследования, опубликованного на прошлой неделе. А в праздники и рано утром эта разница достигает 110%. Самыми высокими при этом остаются тарифы в Таррагоне, а самыми доступными – в Санта-Крус-де-Тенерифе. Всего при подготовке исследования были проанализированы данные 54 провинциальных столиц, а также Сеуты, Мелильи, Виго и Хихона. Эксперты изучили два типовых маршрута протяженностью 3 километра с пятиминутным ожиданием. Для расчета бралась стоимость поездки в 11:00 в будни, а также в праздничные дни и рано утром.

Средняя цена утренней поездки в Испании составила 6,17 евро. Впрочем, эта цифра оказалась значительно выше в пяти городах: Таррагоне (8,76 евро), Сан-Себастьяне (7,9 евро), Теруэле (7,57 евро), Витории (7,32 евро) и Мадриде (7,26 евро). Самыми низкими оказались тарифы в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (4,63 евро), Санта-Крус-де-Тенерифе (4,66 евро), Сеуте (4,69 евро), Кадисе (5,1 евро) и Мелилье (5,2 евро).

Что касается поездок в выходные и ранним утром, их средняя стоимость составила 8,07 евро. Значительно более высокие тарифы действуют в Таррагоне (10,91 евро), Аликанте (10,38 евро), Сан-Себастьяне (7,9 евро), Жироне (9,07 евро) и Теруэле (8,71 евро). В Альбасете, в свою очередь, расценки на такси оказались значительно ниже средних по стране как в ночное, так и в дневное время. В Авиле, Леоне, Паленсии, Саламанке, Сеговии и Саморе стоимость утренней поездки составлят около 6,13 евро, что примерно эквивалентно среднему показателю по стране, в то время как ночные маршруты оказались чуть дороже среднего – 8,77 евро.

По сравнению с 2015 годом цены остались неизменными, что обусловлено действующими ценами на топливо, а также чувствительностью потребителей к повышению тарифов, которая удерживает их в прежних пределах.

30 марта в Мадриде возобновила работу платформа Uber, предлагающая услуги водителей с лицензиями на осуществление пассажирских перевозок. Несмотря на появление нового конкурента и аналогичного ему сервиса Cabify, тарифы такси остались на прежнем уровне.