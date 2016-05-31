Renfe начинает продажу билетов в Памплону на праздник Сан-Фермин

Железнодорожная компания Renfe выставила на продажу более 123 тысяч билетов на маршруты с пунктом отправления или прибытия в Памплоне на период с 5 по 15 июля по случаю традиционного праздника Сан-Фермин. В рамках акции можно приобрести билеты на поезда, соединяющие столицу Наварры с Сарагосой, Туделой, Бургосом, Виторией, Мадридом, Барселоной, Таррагоной, Леридой, Севильей, Кордовой и Малагой.

В течение вышеозначенного периода по маршруту Барселона-Памплона будут курсировать 34 дополнительных поезда, по 17 в каждом направлении, которые обеспечат 9 300 мест. На рейсах между Мадридом и Памплоной их число будет увеличено на 10 500 за счет двойных составов и еще на 2 800 – за счет дополнительных. В выходные, когда отмечается Сан-Фермин, между Мадридом и Памплоной, а также между Барселоной и Памплоной будут курсировать по шесть поездов в день в каждом направлении. Кроме того, на рейсе между столицами Каталонии и Наварры будут действовать особые промотарифы от 16,15 евро.

Помимо этого, в этом году с пересадкой в Сарагосе или Мадриде до Памплоны смогут добраться жители Малаги, Кордовы и Севильи. На этих маршрутах в период с 5 по 15 июля Renfe обеспечит более 15 000 мест.

По маршрутам средней дальности также будут пущены дополнительные поезда. Это касается Сарагосы, Витории и Бургоса.