Ryanair предлагает миллион билетов из Испании с 25-процентной скидкой

Бюджетная авиакомпания Ryanair пытается восстановить репутацию среди пассажиров с помощью распродаж. Новая акция включает 1 млн билетов на рейсы следованием из Испании со скидкой 25%.

Среди предложений на сайте лоукостера, например, полёт в Пальму из Барселоны за 3,91 евро. С Майорки за 4,89 евро также можно улететь в немецкие Кёльн, Берлин, Дюссельдорф или Франкфурт.

Распродажи последовали после сокращения пассажиропотока авиакомпании в третьем квартале из-за забастовок бортпроводников и пилотов в Испании и других странах Европы, что стало причиной утраты доверия пассажиров.