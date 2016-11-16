Рождественский сезон в "Порт Авентура" начнется 19 ноября

19 ноября в парке развлечений "Порт Авентура" официально откроется рождественский сезон, который продлится до 8 января. Как сообщают информагентства Испании, по этому случаю весь комплекс будет украшен праздничными орнаментами и огнями. Кроме того, рождественская программа включает в себя множество различных развлечений и представлений.

Так, в эти недели "Большой китайский имперский театр" превратится в волшебный дом Санта-Клауса (Папа Ноэль в испанском варианте), где его помощники будут создавать игрушки под звуки песен и в сопровождении акробатов в ходе представления "Рождество с любовью". В свою очередь самые маленькие посетители парка смогут передать свои письма волхвам, которые, согласно поверью, приносят подарки утром 6 января, а также принять участие во множестве самых разнообразных развлечений в секции, посвященной телешоу "Улица Сезам".

Гостей также ждет ледовое представление Dreaming on ice, шоу мыльных пузырей Winter Magic Bubblebou и праздничные шествия. Рестораны комплекса подготовят особую версию меню, а четырехзвездочные отели PortAventura и Gold River предложат специальную программу с фейерверками в сочельник и новогоднюю ночь.