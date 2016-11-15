Горнолыжный курорт Сьерра-Невада может открыться до 1 декабря

Представители Ассоциации предпринимателей горнолыжного курорта Сьерра-Невада выразили уверенность в том, что метеорологические условия грядущих дней позволят открыть новый сезон до 1 декабря, сообщают информагентства Испании. По их словам, если до конца месяца здесь еще раз выпадет значительное количество снега, то курорт откроется раньше запланированной даты, так как все его инфраструктуры уже готовы к работе.

Согласно предварительному плану, склоны могут открыться уже 26 ноября. Глава вышеупомянутой ассоциации Энрике де ла Игера отметил, что местные предприниматели с оптимизмом смотрят в новый сезон, так как прошлый ознаменовался плохими погодными условиями и недостаточным объемом осадков в начале зимы.

Впрочем, метеобюро Aemet прогнозирует, что в ближайшие дни на юге Испании произойдет повышение температуры воздуха, что делает маловероятными осадки в виде снега, а значит, открытие трасс в Сьерра-Невада может быть отложено.

По словам Энрике де ла Игера, главная цель нынешней зимы – избежать повторения прошлогодней ситуации. «Важно, чтобы нам сопутствовала хорошая погода. Мы не намерены достигать исключительных результатов, достаточно просто нормальных», подчеркнул предприниматель. Он также напомнил, что в прошлом году многим бизнесменам пришлось прибегнуть к банковскому финансированию, чтобы погасить задолженности перед поставщиками.

Де ла Игера также напомнил, что в числе требований предпринимателей к государственным администрациям значится организация постоянного пожарного резерва на курорте, а также принятие ряда мер по ликвидации очередей в дни наибольшего наплыва туристов и снижение налогового давления.