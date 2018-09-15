Рестораны на Коста-дель-Соль подделывают отзывы на Tripadvisor

Издание Olive Press сообщает, что некоторые заведения на курортах Коста-дель-Соль покупают хорошие отзывы и высокие оценки на портале Tripadvisor, чтобы поднять свой рейтинг.

Портал также сообщает о компаниях-посредниках, которые предлагают подобные услуги. Пакет из 50 положительных отзывов, например, можно приобрести за 400 евро.

После того как на Tripadvisor начали проверку по этим фактам, одно из заведений в Бенальмадене потеряло около 80 позиций в рейтинге.

Местные бизнесмены рассказывают о разных случаях раскрутки на сайте. Так, один из ресторанов вошёл в топ-5 на портале за две недели до своего открытия, благодаря проплаченным отзывам. Рейтинг ещё трёх заведений стремительно взлетел до десятки лучших после того как они внезапно получили по 50-70 положительных отзывов.

Тема «чёрных» методов продвижения получает развитие с разных сторон. Итальянский суд приговорил мужчину к тюремному заключению за то, что он продавал поддельные отзывы. С помощью своего сайта предлагал фальшивые отзывы сотням ресторанов и отелей, чтобы улучшить их рейтинг на Tripadvisor. Мужчина брал 100 евро за 10 отзывов, 170 – за 20 и 240 – за 30. Помимо тюремного срока, его обязали выплатить штраф 8 тысяч евро.