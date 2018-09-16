Airbnb зарегистрировал 3,6 млн туристов в Испании этим летом

Порталом Airbnb для бронирования жилья в Испании этим летом воспользовались 3,6 млн пользователей, включая как местных жителей, так и иностранцев.

Как сообщила компания в официальном заявлении, среди пользователей платформы Испания является четвёртым по популярности направлением в мире.

Для самого портала этот летний сезон стал рекордным: по всему миру им воспользовалось 60 млн человек.

Больше всего бронирований на Airbnb приходится на Барселону, Мадрид и Валенсию, за которыми следуют Малага, Севилья, Пальма-де-Майорка, Гранада, Аликанте, Сан-Себастьян и Марбелья (Малага).

В числе трендовых направлений, к которым наблюдается растущий интерес, называют Лерму (Бургос), Аранда-дель-Дуэро (Бургос), Берриосар (Наварра), Горлис (Страна Басков) и Граус (Уэска).

Испанцы воспользовались Airbnb в своей стране 2,1 млн раз за три летних месяца, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Статистика также говорит о том, что 570 тысяч бронирований приходится на семьи, а средние расходы составляют 99 евро за ночь.

За пределами страны испанцев летом больше всего интересовали Франция, Португалия, Соединённое Королевство, США, Германия, Хорватия, Греция и Ирландия.