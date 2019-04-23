Ресторан на Канарах ищет туристов, переплативших по счёту

Официанты уверены, что это ошибка, но не знают, как вернуть деньги. Посетители поели рыбы с хлебом, запили водой, колой и кофе и должны были заплатить за всё это 53 евро 70 центов. Однако они оставили в два раза больше и ушли.

Чтобы отыскать забывчивых туристов, ресторан разместил объявление на своей официальной странице в Facebook. Представители ресторана отмечают, что иногда посетители оставляют щедрые чаевые, но обычно это большие компании. И они всегда дают понять, что это чаевые. В данном же случае туристы просто ошиблись, убеждены в ресторане.