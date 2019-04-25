В Малаге появится лагуна с искусственными волнами

В муниципалитете Алаурин-де-ла-Торре (провинция Малага) построят необычный комплекс, главным элементом которого станет большая лагуна с искусственными волнами для занятия сёрфингом и другими видами спорта. Комплекс будет работать круглый год.

Местные власти подтвердили, что уже найдены частные инвесторы. Комплекс будет построен на землях гольф-клуба Lauro Golf. Волны будут генерироваться по технологии Wavegarden Cove. Она способна обеспечить до тысячи идеальных для катания волн в час (около 16 волн в минуту) на водной поверхности площадью 2,2 гектара. В комплексе также появятся бассейны, бары, рестораны, искусственный пляж.

Сегодня в мире есть только два похожих комплекса. Один находится в Техасе (США), а другой - в Уэльсе. Каждый из них привлекает ежегодно более 150 тысяч посетителей.