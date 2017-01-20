Renfe обещает Wi-Fi во всех испанских поездах уже в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы железнодорожная компания Renfe планирует расширить беспроводное Wi-Fi-подключение в своих поездах на все составы, сообщают информационные агентства Испании. Сервис был запущен в декабре прошлого года на маршруте Мадрид-Севилья. О планах Renfe рассказал ее президент Хуан Альфаро. Он также подчеркнул, что появление новой услуги заметно поспособствовало повышению лояльности клиентов. По мнению Альфаро, главным достижением цифровой среды является "не только привлечение новых пассажиров, но и их превращение в постоянных клиентов, которые остаются с компанией". В частности, Renfe предлагает бесплатное беспроводное подключение в высокоскоростных составах AVE обладателям бонусной карты +Renfe. По данным перевозчика, в декабре число новых членов программы выросло на 64%. К концу года их общее число составило более миллиона.