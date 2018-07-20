Рейс Vueling из Мальты в Барселону отменили из-за неисправности самолёта

Авиакомпания Vueling отменила в среду, 18 июля, рейс из Мальты в Барселону в связи с поломкой самолёта.

С острова не смогли улететь более сотни пассажиров. Вылет был запланирован на 20:35, а в каталонскую столицу рейс VY8745 должен был прибыть в 22:45.

По информации агентства Efe, отмена связана с неисправностью одного из двигателей Airbus, который должен был выполнять рейс.

В компании пока не дают подробных комментариев по поводу инцидента. На официальном сайте Vueling опубликованы лишь извинения за отмену рейса «по техническим причинам». Авиалиния также пообещала доставить всех пассажиров в Барселону ближайшими рейсами 23 или 25 июля.