Ryanair отменит 400 рейсов в Испанию из-за забастовки бортпроводников

Авиакомпания Ryanair объявила об отмене 400 рейсов следованием в Испанию или из неё 25 и 26 июля, в связи с проведением забастовки бортпроводников.

В ирландской авиакомпании отметили, что из-за приостановки работы пострадают около 50 тысяч клиентов.

В администрации лоукостера сообщили, что связались с пострадавшими по электронной почте или отправили им текстовые сообщения с уведомлением об отмене рейсов. В Ryanair также заверили, что пассажирам будут предложены альтернативные рейсы до 25 или после 26 июля, а также возможность возместить стоимость билета. Чтобы оперативно разрешать все связанные с забастовкой неудобства, бюджетная авиакомпания привлекла дополнительный персонал в отдел по работе с клиентами.

По Европе, в целом, отмене по причине забастовки подлежит 12% рейсов, в некоторых странах число отмен превышает 300 вылетов в день.

Бортпроводники объявили забастовку в знак протеста против применения ирландского законодательства к сотрудникам в разных странах и требуют от руководства использовать национальные нормы.