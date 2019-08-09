Работники Iberia пригрозили новыми забастовками

Работники авиакомпании Iberia пригрозили новыми забастовками в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» в августе.
В профсоюзе считают, что руководство компании не реагирует должным образом на требования своих сотрудников и не ищет выходов из сложившейся ситуации, которые устроили бы обе стороны. Требования у работников все те же: улучшение условий труда и больше времени на отдых.
В конце июля забастовка работников Iberia парализовала работу аэропорта Барселоны. Было отменено больше 100 рейсов.Темы: Туризм Барселона