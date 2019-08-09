На пляже в Эльче на женщину напал луфарь

После инцидента на пляжах Пинет, Ла-Марина и Эль-Ребольо сразу вывесили предупреждающий желтый флаг и усилили спасательную службу, причем как с берега, так и с воды. А около 13:00 в четверг здесь выловили охотившегося около берега луфаря, который, по мнению спасателей, и атаковал женщину.

Подобный случай произошел в 2014 году в Салоу. Молодой человек плыл на матрасе лицом вниз, опустив руки в воду. Внезапно его атаковал луфарь, сильно укусив за руку. Пострадавшему наложили 30 швов.

Луфарь относится к отряду окунеобразных и считается одним из самых крупных хищников, обитающих в Средиземном море. Несмотря на то, что обычно луфарь игнорирует человека, нападения возможны даже чаще, чем в случае с синей акулы. Все дело в том, что луфарь более агрессивен и менее избирателен, когда ищет пищу. Все, что шевелится поблизости, он может принять за еду и сразу атаковать. Луфарь хватает добычу мощными челюстями и обычно переламывает ее пополам. Однако если та оказывает сопротивление, хищник сразу ее отпускает.