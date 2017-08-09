Премьер Испании выступил в защиту туризма

Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил в защиту туризма как одного из важнейших экономических активов страны. Как сообщает газета 20 Minutos, с соответствующими заявлениями он выступил в ходе традиционной встречи с королем Фелипе в его летней резиденции Маривент.

Премьер не оставил без внимания и волну атак против массового туризма. «Мы располагаем очень обнадеживающими данными: в Испании этот сектор обеспечивает 2,5 миллиона рабочих мест, поэтому о туристах надо заботиться». «Я не знаю, стоит ли встречать туристов с плакатами «Добро пожаловать, господин путешественник», но я точно знаю, что господина путешественника не надо пинать и притеснять, это глупость. Я поддерживаю туризм и рабочие места, которые он создает», отметил Рахой. Он также подчеркнул, что не симпатизирует «радикальным экстремистам, которые слишком быстро почувствовали себя вольготно в этой стране».

Глава правительства также выразил удовлетворение показателями занятости, заметное влияние на которые оказала туристическая сфера. Он отметил, что страна «движется в правильном направлении», и подчеркнул необходимость следования прежней экономической политике. «На сегодняшний день в Испании создается более 500 000 рабочих мест в год. К 2019 году численность трудоустроенного населения может составить 20 миллионов человек», уточнил премьер.

Помимо этого, Рахой призвал участников конфликта в аэропорту Барселоны к его скорейшему разрешению. «Для этого нужны здравый смысл и ответственность – как со стороны компании, так и со стороны работников», объяснил политик. «Подобные ситуации не должны возникать в разгар августа, и тем более по политическим мотивам», - заявил премьер. Он также напомнил, что управляющая компания Aena занимается аэропортами по всей Испании и сложившаяся в Барселоне ситуация – единичный случай, обусловленный разногласиями между частной фирмой и ее работниками.