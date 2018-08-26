Полиция остановила торговлю песком на сувенирных рынках Менорки

На Менорке выявлены случаи незаконной торговли песком. Предприимчивая жительница острова собирала песок с пляжей в небольшие стеклянные сосуды и продавала их как сувениры на рынках. Они были обнаружены в продаже в нескольких муниципалитетах: Меркадале, Маоне, Эс-Кастеле и Алайоре.

Такая деятельность строго запрещена законом. С Балеарских островов нельзя вывозить природные материалы. Аналогичные случаи ранее были выявлены на Майорке.

Торговке удавалось оставаться незамеченной, пока один из местных ремесленников не подал на неё заявление в полицию. В то же время женщина не слишком скрывалась и, помимо местных рынков, продвигала свой товар на странице в Instagram.

Женщина предлагала на продажу и другие запрещённые товары, в том числе ожерелья из ракушек.