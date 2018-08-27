35 человек на Менорке покусал морской дракон

За лето на Менорке зарегистрировано 35 случаев укусов хищной рыбы, известной как большой морской дракон, морской скорпион или змейка.

Такие данные представила организация Marsave, которая отвечает за безопасность на большей части пляжей острова.

Самое большое число укусов (9), зарегистрировано на пляже Cala en Porter. По 4 случая произошло на пляжах La Vall, Son Bou и Cavalleria. Также с морскими драконами повстречались отдыхающие на пляжах Cala Tirant, Arenal d'en Castell, Sant Adeodat, En Son Parc, Punta Prima и Binibèquer.

Рыбы-змейки довольно часто встречается в средиземноморских водах. Для них свойственно зарываться в песок на небольшой глубине. Рыбы атакуют в тёплых водах, если чувствуют опасность. Они видят угрозу в человеке, даже если он просто находится поблизости. Чаще всего морские драконы жалят в стопу, руку или ногу.

На боковом плавнике змеек имеются шипы. Вонзая их, рыба впрыскивает яд. Укус сопровождается острой болью и вызывает кожную реакцию, а также может приводить к головной боли, тошноте и рвоте.

Как подчёркивают специалисты, в случае укуса важно промыть и продезинфицировать рану. Они рекомендуют подержать поражённый участок в горячей водой в течение 40 минут. Её температура должна составлять 40-45 градусов, но при этом следует избегать ожогов.