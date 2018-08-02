Пассажиров эвакуировали из самолёта в аэропорту Барселоны из-за возгорания

В аэропорту Барселоны «Эль-Прат» пришлось эвакуировать пассажиров самолёта авиакомпании Ryanair из-за того, что на борту загорелся мобильный телефон одного из пассажиров. Инцидент произошёл в тот момент, когда самолёт уже находился на взлётной полосе.

Рейс должен был доставить пассажиров из столицы Каталонии на Ибицу. Как сообщила Ryanair в своём официальном заявлении, все они были успешно эвакуированы и доставлены целыми и невредимыми в терминал.

Сообщается, что в устройстве загорелась батарея. Пламя потушили члены экипажа, после того как все пассажиры покинули самолёт.