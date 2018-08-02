Поезда в августе доставят больше пассажиров в Валенсию

В продажу поступило 26 тысяч дополнительных билетов на поезда высокоскоростных линий AVE и поезда дальнего следования в Валенсию и из неё.

Как сообщили в железнодорожной компании Renfe, в первой половине августа количество мест на 100 поездах будет удвоено.

В первые дни августа основной пассажиропоток приходится на рейсы AVE Мадрид-Валенсия и Мадрид-Аликанте, а также на поезда Euromed и Talgo в средиземноморском коридоре на линии, которая соединяет Валенсию и Аликанте с Барселоной.

Ежедневно в Валенсию и обратно курсирует 76 рейсов AVE и поездов дальнего следования (по 38 в каждую сторону). Поезда AVE, Euromed, Alvia и Intercity соединяют столицу Валенсийского сообщества более чем с 30 направлениями.

Многие клиенты в августе также смогут воспользоваться специальными предложениями. Renfe обещает скидки до 70%.