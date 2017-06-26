Памплона запустила сайт с информацией о празднике Сан-Фермин

Мэрия Памплоны и правительство Наварры запустили сайт sanferminoficial.com, а также профили в социальных сетях и мобильное приложение, включающие в себя основную информацию о празднике Сан-Фермин. Как сообщают информационные агентства Испании, портал представлен на четырех языках – испанском, баскском, английском и французском. Программа для смартфонов San Fermín Pamplona, в свою очередь, задумывалась в большей степени для местных пользователей. Ее обновленную версию, включающую в себя актуальную информацию о празднике, также можно скачать с сайта.

В свете прошлогодних эпизодов насилия по отношению к участвовавшим в празднике девушкам местные власти усилили работу по предотвращению подобных происшествий. Так, заметное место на всех цифровых платформах занимает изображение красной руки с лозунгом "Памплона свободна от сексуальной агрессии". Кроме того, они содержат контактные телефоны, по которым можно обратиться в случае происшествий подобного рода, а также скачать документы с описанием рекомендаций для представителей СМИ и особых протоколов действий в случае сексуального насилия. Помимо этого, на сайте опубликованы аудиовизуальные материалы, рассказывающие об истории и сути праздника. Видеоролик также содержит призыв к ответственности и солидарности в случае происшествий вышеупомянутого характера.

Что касается сайта, то он поделен на несколько разделов. В секции "Программа" собраны описания каждого из 425 запланированных мэрией мероприятий праздника, а также упомянуты инициативы, организуемые коллективами местных жителей. Раздел "Новости" включит в себя информацию и пресс-релизы местных властей, а "Пресс-центр" будет одновременно выполнять две функции – архива документов и секции доступных для скачивания документов, в том числе афиши, путеводителя, карты города, рекомендаций и т.п. В остальных разделах будет собрана практическая информация о действующих нормах участие в энсьерро (беге от быков), официальные афиши мероприятия с 1946 года и до наших дней, а также сведения о том, как доехать до места проведения праздника, где припарковаться и как перемещаться по городу.

Наряду с этим, мэрия Памплоны и власти Наварры выпустили приветственные буклеты, которые можно будт получить в аэропорту, на автобусных и железнодорожных станциях, в Бюро туризма, Международном пресс-центре, отелях и кемпингах. В общей сложности было подготовлено 60 000 экземпляров издания: 40 000 – на испанском и 20 000 – на баскском и французском.

В свою очередь, официальное приложение San Fermín Pamplona было обновлено и дополнено актуальной информацией. Оно также достпно на четырех языках – испанском, баскском, английском и французском. Программа будет доступна для скачивания с начала июля.