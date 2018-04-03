Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии

Проект по использованию «зелёной» энергии стартовал на острове в 2014 году. Он направлен на то, чтобы 60% энергии, необходимой для обеспечения острова, поступало из возобновляемых источников. К тому же Иерро претендует на звание первого в мире автономного острова.

Площадь острова – всего 268 квадратных километров, а население – менее 11 тысяч. В настоящее время на Иерро имеется пять ветрогенераторов, два водных резервуара, четыре гидравлических турбины и одна насосная станция.

Общая стоимость проекта составляет 82 миллиона евро. В 2016 году более 40% электроэнергии на острове было произведено с помощью чистых технологий, а потребление дизельного топлива сократилось на 6 тысяч тонн. В прошлом году доля «зелёной» энергии выросла до 46,5%.