Появился прямой рейс Тенерифе - Тель-Авив

Жители и гости острова Тенерифе отныне смогут летать без пересадок в Израиль.

В целях привлечения туристов Израиль увеличивает количество прямых рейсов в страну. В 2017 году, благодаря открытию 18 новых авиарейсов, поток туристов удалось увеличить на 25%, .

На этой неделе был запущен новый прямой рейс, который соединит Израиль и Канарские острова. Первое время самолёт следованием из аэропорта «Тенерифе-Южный» в аэропорт им. Бен Гуриона в Тель-Авиве будет летать один раз в неделю. В летний сезон, начиная с 9 июня, рейс будет выполняться дважды в неделю.

Стоимость билетов туда-обратно составляет около 500 евро. Выполнять рейс будет чешская авиакомпания SmartWings на самолёте Boing 737 Max 8, который может перевозить до 189 пассажиров.