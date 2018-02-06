Новые уличные камеры обеспечат безопасность в Марбелье

В планах властей установить 86 новых камер. В первую очередь, видеонаблюдение должно помочь в сокращении уровня уличной преступности в таких районах, как Пуэрто-Банус, в окрестностях торгового центра La Canada и Plaza в Эльвирии. Записи с камер видеонаблюдения будут поступать напрямую в местную полицию.

На проект было выделено 1,5 млн евро. Камеры планируется установить в течение пяти месяцев.