Бары в Малаге будут закрываться раньше и станут тише

Новая политика властей Малаги, касающаяся баров и других заведений, затронет более 100 улиц города. В мэрии намерены приостановить выдачу лицензий на этот вид деятельности, а также ограничить время работы уже существующих заведений.

Открытие новых отелей или баров в установленных зонах будет отложено на год. Также появились ограничения на работу баров и других заведений с открытыми террасами, которые отныне должны будут закрываться на час раньше: до 1:00. Исключение составляют праздники: Рождество, Страстная неделя или карнавал. Помимо этого, власти обязали заведения, где играет громкая музыка, работать с закрытыми дверями и окнами, начиная с полуночи.

Мера, направленная на сокращение «акустического загрязнения», пока не вступила в силу, но уже была предварительно согласована в мэрии.

Улицы, на которые распространяются новые правила, в основном сконцентрированы в историческом центре Малаги и в районе Эль-Ромераль.