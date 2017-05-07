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          Новости Испании » Новости » Туризм » Названы лучшие курорты и отели Испании по версии Condé Nast Traveler
          Gran Hotel Atlantis Bahía RealGran Hotel Atlantis Bahía Real

          Названы лучшие курорты и отели Испании по версии Condé Nast Traveler

          23:24 07.05.2017

          В столичном отеле Ritz прошла церемония вручения наград журнала Condé Nast Traveler основным игрокам туристического сектора, сообщают информационные агентства Испании.

          Лучший курорт Испании - это комплекс Gran Hotel Atlantis Bahía Real на острове Фуэртевентура. Лучшим курортом международного уровня признан Anantara Kihavah на Мальдивах.

          Лучшим оздоровительным и велнес-центром Испании был признан Sha Wellness Clinic в Аликанте. На глобальном уровне победу одержал португальский Six Senses Douro Valley.

          Лучший отель Испании для коротких поездок - Arantza Hotela в Наварре.

          Лучший отель Испании для отдыха с семьей - комплекс Asia Garden Hotel & Thai Spa в Аликанте. 

          Лучшим городским отелем Испании стал Alfonso XIII (Севилья), а на международном уровне первое место занял дубайский Burj Al Arab Jumeirah. 

          Лучшим знаковым отелем был признан Marbella Club на побережье Коста-дель-Соль. 

          Лучшим испанским направлением для путешествий читатели Condé Nast Traveler назвали остров Гран-Канария, а на глобальном уровне свой выбор они сделали в пользу Токио. 

          Лидером среди авиаперевозчиков стал Qatar Airways, а лучшей круизной компанией читатели назвали Silversea. 

          Лучшим предпринимателем года в сфере путешествий был признан президент MSC Cruceros Пьерфранческо Ваго. 

          Премия за лучший проект в области экологии досталась острову Форментера, а городом года стал Тель-Авив.

          Темы: Туризм  Аликанте  Лас Пальмас де Гран Канария  Марбелья

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