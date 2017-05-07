Названы лучшие курорты и отели Испании по версии Condé Nast Traveler

Лучший курорт Испании - это комплекс Gran Hotel Atlantis Bahía Real на острове Фуэртевентура. Лучшим курортом международного уровня признан Anantara Kihavah на Мальдивах.

Лучшим оздоровительным и велнес-центром Испании был признан Sha Wellness Clinic в Аликанте. На глобальном уровне победу одержал португальский Six Senses Douro Valley.

Лучший отель Испании для коротких поездок - Arantza Hotela в Наварре.

Лучший отель Испании для отдыха с семьей - комплекс Asia Garden Hotel & Thai Spa в Аликанте.

Лучшим городским отелем Испании стал Alfonso XIII (Севилья), а на международном уровне первое место занял дубайский Burj Al Arab Jumeirah.

Лучшим знаковым отелем был признан Marbella Club на побережье Коста-дель-Соль.

Лучшим испанским направлением для путешествий читатели Condé Nast Traveler назвали остров Гран-Канария, а на глобальном уровне свой выбор они сделали в пользу Токио.

Лидером среди авиаперевозчиков стал Qatar Airways, а лучшей круизной компанией читатели назвали Silversea.

Лучшим предпринимателем года в сфере путешествий был признан президент MSC Cruceros Пьерфранческо Ваго.

Премия за лучший проект в области экологии досталась острову Форментера, а городом года стал Тель-Авив.