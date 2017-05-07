Названы лучшие курорты и отели Испании по версии Condé Nast Traveler

В столичном отеле Ritz прошла церемония вручения наград журнала Condé Nast Traveler основным игрокам туристического сектора, сообщают информационные агентства Испании.
Лучший курорт Испании - это комплекс Gran Hotel Atlantis Bahía Real на острове Фуэртевентура. Лучшим курортом международного уровня признан Anantara Kihavah на Мальдивах.
Лучшим оздоровительным и велнес-центром Испании был признан Sha Wellness Clinic в Аликанте. На глобальном уровне победу одержал португальский Six Senses Douro Valley.
Лучший отель Испании для коротких поездок - Arantza Hotela в Наварре.
Лучший отель Испании для отдыха с семьей - комплекс Asia Garden Hotel & Thai Spa в Аликанте.
Лучшим городским отелем Испании стал Alfonso XIII (Севилья), а на международном уровне первое место занял дубайский Burj Al Arab Jumeirah.
Лучшим знаковым отелем был признан Marbella Club на побережье Коста-дель-Соль.
Лучшим испанским направлением для путешествий читатели Condé Nast Traveler назвали остров Гран-Канария, а на глобальном уровне свой выбор они сделали в пользу Токио.
Лидером среди авиаперевозчиков стал Qatar Airways, а лучшей круизной компанией читатели назвали Silversea.
Лучшим предпринимателем года в сфере путешествий был признан президент MSC Cruceros Пьерфранческо Ваго.
Премия за лучший проект в области экологии досталась острову Форментера, а городом года стал Тель-Авив.Темы: Туризм Аликанте Лас Пальмас де Гран Канария Марбелья