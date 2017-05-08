Андалусия – самое популярное направление для изучения испанского

Андалусия оказалась самым популярным направлением для изучения испанского языка непосредственно в стране. Этому не мешает даже критика сторонников классического кастильского варианта, которые считают, что жители региона проглатывают окончания слов и разговаривают на неразличимом для некоторых диалекте.

В Андалусии находится треть из 153 аккредитованных Институтом Сервантеса языковых центров. 23 из них расположены в провинции Малага. Кроме того, популярностью пользуются также Севилья, Гранада и Кадис, которые в прошлом году приняли 25 000 студентов. Большинство из них прибыло из Великобритании, скандинавских стран, Германии, Бельгии и Нидерландов.

Власти андалусских провинций активно работают над привлечением новых клиентов, которые тратят в среднем 1 200 евро в неделю во время своего обучения. В настоящее время Малага занимает четвертое место среди наиболее востребованных с точки зрения изучения испанского городов страны. Советник городской администрации по вопросам туризма Хулио Андраде надеется, что к 2020 году она поднимется на первую строчку рейтинга. В свою очередь, власти Кадиса намерены повысить популярность провинции на новых рынках, в том числе в Польше, где в настоящее время проводится масштабная промо-кампания.