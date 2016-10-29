Названо лучшее место для знакомства с испанскими винами

Поместье Пасо-Байон в Галисии признано Лучшим энотуристическим уголком Испании по версии Ассоциации винодельческих городов страны (Acevin). Как сообщает газета ABC, в прошлом оно принадлежало наркобарону Лауреано Убинье, а в настоящее время находится в собственности виного кооператива Condes de Albarei, к которому оно перешло по итогам государственного тендера на эксплуатацию конфискованного имущества. Кооператив приобрел его за 15 миллионов евро, обязавшись также оказывать содействие общественной жизни – а именно, предоставить как минимум 400 рабочих дней выздоравливающим наркоманам, находящимся на стадии социальной интеграции, а также направить 5% от годового оборота на программы по предотвращению зависимостей.

Первым шагом кооператива стало строительство нового винного погреба на месте бывшего коровника, а также развитие масштабной энотуристической инициативы, которое продолжается по сей день. Автором проекта реконструкции стал лауреат Национальной премии в области архитектуры Сесар Портела. Он стремился сохранить все исторические, экологические, ботанические, ландшафтные и производственные элементы имения. Кроме того, в нем появился центр для посещений, посвященный социально-культурной и развлекательной составляющим, связанным с выставкой, дегустацией и продажей вин. Помимо этого, в состав комплекса вошли офисные помещения, а также дегустационные и конференц-залы. В восточном крыле находится старинный Дом домовладельцев, где располагается небольшой отель. Его планируется перенести в основную часть поместья.

Помимо Пасо-Байон награды от Acevin также получили проект восстановления традиционных виноделен и давилен мэрии города Морадильо-де-Роа региона Рибера-дель-Дуэро, который был признан лучшей энотуристической инициативой; Маршрут вина и бренди в андалусском районе Марко-де-Херес, получивший премию за лучшую рекламную кампанию; городок Лагуардия в Авиле, ставший лучшим винодельческим муниципалитетом; винодельня Bodegas David Moreno из Риохи, ставшая лучшей среди открытых для туристов предприятий подобного рода; постоялый двор Concejo Hospedería в районе Сигалес, получивший титул лучшего варианта размещения энотуристического характера, а лучшим мероприятием, связанным с винным туризмом, был назван праздник отжима винограда в винодельне Bodegas Lecea в Риохе.