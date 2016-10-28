Власти Валенсии предложили сохранить в регионе летнее время

Правительство Валенсии заявило о своем намерении призвать центральную власть к началу дискуссии о сохранении летнего времени на территории Испании. В Валенсии видят в этом одни плюсы – и экономические, и социальные. Ранее с аналогичным предложением выступили власти Балеарских островов.

Составленная в Валенсии декларация гласит, что переход на летнее время позволил бы гражданам "насладиться дневным светом после окончания рабочего дня". Ее авторы призвали закрепить часовой пояс, способствующий популяризации отдыха на свежем воздухе, и напомнили об экономических выгодах, которые может принести установка дополнительных окон в небольших и средних торговых точках. Помимо этого, они отметили, что данная практика позволит "снизить уровень затрат на электроэнергию" и поспособствуют снижению уровня сезонности туризма. "Наше географическое положение требует сохранения летнего времени, чтобы мы могли извлечь пользу из световых часов зимними вечерами", - отмечают авторы предложения.

Ранее с такой же инициативой выступили Балеарские острова, где солнце садится на 50 минут раньше, чем в самой западной точке материковой Испании – в Галисии. В региональном парламенте заявили, что отказ от перехода на зимнее время позволит жителям архипелага наслаждаться солнцем даже после работы и экономить на освещении.