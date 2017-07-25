На улицах Мадрида появятся антивандальные фонтаны с питьевой водой

К концу следующего года на улицах и в парках Мадрида в дополнение к уже существующим 1 625 питьевым фонтанам появятся 284 новых, сообщают информационные агентства Испании. Все они будут помечены специальными наклейками с надписью «Здесь можно выпить мадридской воды» (Bebe aquí agua de Madrid).

Мэрия города намерена вложить 1,9 миллиона евро в увеличение числа источников питьевой воды. Около трети новых фонтанов будет установлено в центре столицы, в том числе и на площади Пуэрта-дель-Соль. Остальные будут распределены еще по 20 районам.

«Муниципальные техники разрабатывают новые модели, возвращая им дух старинных питьевых фонтанов Мадрида, но вместе с тем адаптируя их к современным реалиям и критериям сохранности», - объяснила пресс-секретарь департамента охраны окружающей среды.

Как рассказали представители мэрии, постоянные случаи хищения кранов в общественных пространствах привели к тому, что в прошлом году была начата кампания по подбору более прочных конструкций. «В последние месяцы мы активно совершенствовали систему особых антивандальных кранов со специальной системой креплений, препятствующих их краже, однако на практике они нередко не выдерживали силы воздействия», - отмечают в городской администрации. Во избежание подобных инцидентов мэрия сделала выбор в пользу системы с кнопкой и носиком. Для их изготовления используются недорогие материалы, в силу чего хищение устройства теряет смысл. «Стоимость этой системы в сто раз ниже стоимости антивандальных кранов. Помимо этого, она устойчива к заморозкам, а в случае кражи вода не продолжает выливаться», - подчеркнули специалисты.