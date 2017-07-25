В Риохе прошла традиционная винная битва

В минувшее воскресенье в городке Сан-Асенсио в Риохе прошел традиционный праздник "Битва кларета", во время которого жители и гости города вылили друг на друга 40 000 литров одноименного розового вина. Как сообщает телеканал Antena 3, эта традиция имеет статус события регионального туристического значения.

Как и в прошлые годы, мероприятие началось около 11:00 на главной городской площади, где участников угостили вином и традиционными местными пирожками "преньяо". После этого они направились к местечку, известному как Серрильо-Вербалье, которое расположено в винодельческой зоне и служит местом проведения самой битвы. Гости поливали друг друга вином из ведер, водяных пистолетов, кастрюль и множества других разнообразных сосудов. Главным условием было непричинение боли друг другу.

В ходе гуляний мэр города рассказал, что эта традиция зародилась сорок лет назад в социальном кружке Clarete, участники которого первыми начали поливать друг друга вином после обеда, и постепенно их идею переняли и другие жители Сан-Асенсио. Теперь празднику предшествует насыщенная событиями Культурная неделя.