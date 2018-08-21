На улицах Барселоны участились кражи дорогих часов

Банды уличных воров, специализирующихся на краже дорогих часов, орудуют этим летом в Барселоне, в особенности в районе Сьютат-Велья.

Так, в выходные на улице Серра-Чик двое преступников похитили у иностранного туриста часы Rolex стоимостью 15 тысяч евро, а самый крупный ущерб за последние недели был нанесён японскому туристу, который заявил, что украденные у него часы стоили 200 тысяч евро.

Мосос-д'Эскуадра и Городская гвардия произвели ряд задержаний и вернули многие украденные вещи владельцам. Тем не менее, поскольку кражи в большинстве случаев происходят без применения насилия, суд отпускает воров на свободу.

Преступники хорошо подготовлены и работают в группах. Нередко они преследуют жертву, выжидая подходящего момента, используют условные сигналы для общения между собой, а снять часы с руки они могут за считанные доли секунды.

Все подозреваемые, которые были задержаны в последнее время за кражу часов, являются выходцами из Северной Африки, некоторые из них – несовершеннолетние.