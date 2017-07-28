На острове Форментера в реанимацию попал турист, прыгнувший со скалы в море

20-летний молодой человек, спрыгнувший в море с 30-метровой скалы на острове Форментера, по-прежнему находится в реанимации клиники Nuestra Señora del Rosario в тяжелом состоянии. Об этом сообщают информагентства Испании со ссылкой на заявления Гражданской гвардии. Пострадавший, гражданин Аргентины, был доставлен в госпиталь в понедельник около 17:00 с ушибом легкого.

Инцидент произошел в момент, когда молодой человек, один из членов яхтенного экипажа, сошел на землю и прыгнул в море с высокой скалы. Он упал на воду спиной и получил травму. Когда на место прибыли представители экстренных служб, изо рта у него шла кровь. На помощь пострадавшему были направлены карета скорой помощи и наряд Гражданской гвардии.