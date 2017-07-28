Аренда туристического жилья в Торревьехе оказалась самой бюджетной в Испании

В августе недельная аренда апартаментов с одной спальней в Торревьехе обойдется отдыхающим в 329 евро, и это самый низкий показатель в национальном сегменте туристического жилья.

Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на порталы Tripadvisor и Niumba, следующие места в рейтинге заняли Канарские острова. Так, в Пуэрто-дель-Кармен (Лансароте) арендовать квартиру можно за 375 евро в неделю, в Тегисе (Лансароте) – за 389 евро, в Ароне (Тенерифе) – за 401 евро и в Лас-Пальмасе (Гран-Канария) – за 409 евро. Далее в списке значатся Гранада, Ла-Олива и Севилья с показателями с тарифами в 436, 440 и 508 евро соответственно.

Самую многочисленную группу (72%) среди 40 000 путешественников, планирующих разместиться в арендованных квартирах, домах и виллах, составляют семьи и группы из 4 и более человек. Средняя продолжительность их проживания составляет от 8 до 14 дней. На данный момент на август забронирован 91% существующих на рынке объектов.