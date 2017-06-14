На Майорке задержаны мошенники, подстрекавшие туристов к подаче исков против отелей

В рамках операции по борьбе с ложными заявлениями о пищевых отравлениях на балеарском курорте Алькудия (Майорка) были задержаны двое граждан Великобритании. Как сообщает портал The Local, эта акция стала первой в своем роде.

Офицеры Гражданской гвардии задержали британцев, подозреваемых в подстрекательстве отдыхающих к подаче мошеннических заявлений с требованиями компенсаций. По предварительным данным, они были связаны с адвокатской конторой, взимающей плату за свои услуги только при условии положительного разрешения дела. По возвращении в родную страну туристы писали жалобы, в которых говорилось, что во время отдыха они чувствовали себя слишком плохо, чтобы покинуть гостиничный номер.

В прошлом месяце испанские отельеры сообщили о принятии ряда мер по защите от исков подобного рода, которые обходятся сектору более чем в 60 миллионов евро в год. Тогда глава испанской гостиничной ассоциации CEHAT Рамон Эсталелья заявил, что мошеннические жалобы повлекут за собой немедленные последствия. В прошлом году таких заявлений выросло на 700%.

Как правило, туристы жаловались на пищевое отравление, якобы вызванное едой на испанских курортах, после возвращения домой, когда для обращения к местным врачам уже не было возможности. Тогда они подавали жалобы напрямую своим туроператорам. Считается, что эту практику поощряют вышеупомянутые адвокаты, которые берут гонорар исключительно при положительном исходе. Сообщалось даже о случаях обнаружения «мобильных клиник», которые вели свою работу в припаркованных возле отелей системы «все включено» машинах.

По подсчетам представителей сектора, 90% исков подобного рода являюстя ложными, однако до этого момента они не предпринимали конкретных действий. В число прочих мер в этом сезоне отельеры намерены жестко следить за употреблением еды и напитков постояльцами гостиниц. Это позволит им избежать фальшивых заявлений о том, что турист болел и находился в постели, если на самом деле он по-прежнему употреблял еду и напитки на территории отеля. Кроме того, представители сектора планируют распространение информационных буклетов, которые разъяснят, что подача ложных страховых исков в Испании является уголовным преступлением и карается тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 3 лет, а также финансовыми санкциями.

Несмотря на все вышеозначенное, в CEHAT считают существующую систему правосудия несовершенной: сами британские власти признаются, что дешевле оперативно разобраться с жалобой, чем начинать долгие и дорогостоящие судебные тяжбы. «Туроператоры также могут воспользоваться своим лидирующим положением на рынке, чтобы навязать контракты, по условиям которых отельеры будут ответственны за все возможные жалобы», - отметил Эсталелья.