На Майорке задержаны мошенники, подстрекавшие туристов к подаче исков против отелей

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Туризм » На Майорке задержаны мошенники, подстрекавшие туристов к подаче исков против отелей

          На Майорке задержаны мошенники, подстрекавшие туристов к подаче исков против отелей

          13:09 14.06.2017

          В рамках операции по борьбе с ложными заявлениями о пищевых отравлениях на балеарском курорте Алькудия (Майорка) были задержаны двое граждан Великобритании. Как сообщает портал The Local, эта акция стала первой в своем роде.

          Офицеры Гражданской гвардии задержали британцев, подозреваемых в подстрекательстве отдыхающих к подаче мошеннических заявлений с требованиями компенсаций. По предварительным данным, они были связаны с адвокатской конторой, взимающей плату за свои услуги только при условии положительного разрешения дела. По возвращении в родную страну туристы писали жалобы, в которых говорилось, что во время отдыха они чувствовали себя слишком плохо, чтобы покинуть гостиничный номер. 

          В прошлом месяце испанские отельеры сообщили о принятии ряда мер по защите от исков подобного рода, которые обходятся сектору более чем в 60 миллионов евро в год. Тогда глава испанской гостиничной ассоциации CEHAT Рамон Эсталелья заявил, что мошеннические жалобы повлекут за собой немедленные последствия. В прошлом году таких заявлений выросло на 700%.

          Как правило, туристы жаловались на пищевое отравление, якобы вызванное едой на испанских курортах, после возвращения домой, когда для обращения к местным врачам уже не было возможности. Тогда они подавали жалобы напрямую своим туроператорам. Считается, что эту практику поощряют вышеупомянутые адвокаты, которые берут гонорар исключительно при положительном исходе. Сообщалось даже о случаях обнаружения «мобильных клиник», которые  вели свою работу в припаркованных возле отелей системы «все включено» машинах. 

          По подсчетам представителей сектора, 90% исков подобного рода являюстя ложными, однако до этого момента они не предпринимали конкретных действий. В число прочих мер в этом сезоне отельеры намерены жестко следить за употреблением еды и напитков постояльцами гостиниц. Это позволит им избежать фальшивых заявлений о том, что турист болел и находился в постели, если на самом деле он по-прежнему употреблял еду и напитки на территории отеля. Кроме того, представители сектора планируют распространение информационных буклетов, которые разъяснят, что подача ложных страховых исков в Испании является уголовным преступлением и карается тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 3 лет, а также финансовыми санкциями. 

          Несмотря на все вышеозначенное, в CEHAT считают существующую систему правосудия несовершенной: сами британские власти признаются, что дешевле оперативно разобраться с жалобой, чем начинать долгие и дорогостоящие судебные тяжбы. «Туроператоры также могут воспользоваться своим лидирующим положением на рынке, чтобы навязать контракты, по условиям которых отельеры будут ответственны за все возможные жалобы», - отметил Эсталелья.

          Темы: Туризм  Пальма де Майорка

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Жители Мадрида встречают футболистов "Реала" с трофеем Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017