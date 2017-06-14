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          Новости Испании » Новости » Туризм » Аномальная жара в Испании продлится до конца недели

          Аномальная жара в Испании продлится до конца недели

          09:21 14.06.2017

          Высокая температура воздуха и так называемые «тропические ночи», во время которых столбики термометров не опускаются ниже отметки в 20 градусов, сохранятся в Испании в течение всей этой недели. Пресс-секретарь метеобюро Aemet Рубен дель Кампо заявил, что в настоящее время минимальные температуры раннего утра на 5-10 градусов превышают средние показатели.

          В начале недели «оранжевое» предупреждение, связанное с серьезным уровнем риска, было объявлено в провинциях Толедо, Касерес, Бадахос, Севилья, Кордова и Хаэн, где воздух прогрелся до 40 градусов. Уже во вторник предупреждение сохранилось только в Эстремадуре, однако число провинций, где действовало свидетельствующее о риске «желтое» предупреждение, выросло до 24. Среди них оказались Кордова, Гранада, Хаэн, Арагон, пять провинций Кастилии – Ла-Манчи, Овило, Саламанка, Сеговия, Вальядолид, Самора, Барселона, Жирона, Лерида, Таррагона, Мадрид, Наварра, Касерес, Майорка, Менорка и Риоха. 

          Между тем в четверг юго-западную Испанию накроет первая серьезная волна жары, прогнозируют синоптики. Ночью будет теплее 20 градусов, а днем - около 40 и даже больше. Такая жара продлится до начала следующей недели. Особенно знойными эти дни будут в бассейнах рек Тахо, Гуадиана и Гвадалкивир.

          Служба гражданской защиты призвала жителей страны ограничить время пребывания на солнце и стараться находиться в хорошо проветриваемых местах, регулярно употреблять легкую пищу, богатую водой и минеральными солями, пить достаточное количество жидкости и выбирать одежду светлых тонов, по максимуму закрывающую тело и голову. Кроме того, специалисты рекомендуют избегать длительной физической активности в дневное время, а также интересоваться состоянием пожилых, больных и проживающих в одиночестве или в изоляции людей. Они также предупредили о росте риска возгораний и обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности. 

          По словам Рубена дель Кампо, сложившаяся ситуация сохранится по меньшей мере до конца недели. Температура воздуха останется значительно выше средних показателей для текущего времени года. В качестве примера он привел Мадрид, где в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха составляла 24 градуса, в то время как среднестатистический показатель для этого периода не превышает 16-ти. Схожая ситуация наблюдалась в Касересе и Толедо. Вышеупомянутый феномен «тропических ночей» сохранится в большинстве районов Испании и в последующие дни. Единственным исключением станут верхние районы побережья Кантабрии и Средиземного моря.

          Темы: Туризм

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