На Канарах отели предлагают бонусы вместо уборки номеров

В частности, отель Gran Meliá Palacio de Isora на юге Тенерифе раздает гостям информационные буклеты, в которых сказано: «У вас есть возможность отказаться от уборки в номере. Взамен вы получите 20 евро, которые сможете потратить в отеле».

И это не единственный такой отель на территории острова, утверждают в профсоюзе. Там подчеркивают, что эта инициатива ничуть не облегчает труд горничных. В номерах, где отказались от клининга, накапливается много грязи, и их потом сложнее убирать. А кроме того, дополнительная нагрузка ложится и на ресепшн, где вынуждены теперь заниматься еще и обработкой запросов, связанных с проводимой акцией. Также недовольны работники ресторанов, спа и т.д., куда обращаются постояльцы с требованием предоставить бесплатные услуги.