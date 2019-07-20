Четыре испанских винодельни попали в мировой топ-50

В Лондоне прошла церемония вручения премий World's Best Vineyards 2019. Из 1500 виноделен, представляющих 17 стран, придирчивое жюри выбрало 50 лучших. При этом учитывалось не только качество производимого вина, но и то, насколько привлекательна винодельня для туристов. В этом году в список лучших попали сразу четыре представителя Испании. Экспертная комиссия состояла из 500 человек: от сомелье до гастрономических журналистов.