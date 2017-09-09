Мошенники с помощью ложных жалоб на отравления отсудили у отелей Майорки 50 млн евро

На этой неделе на Майорке по подозрению в совершении мошенничества были задержаны семеро британцев. Они убеждали туристов подавать заведомо ложные жалобы на отравление в различных отелях острова с целью получить компенсацию.

По словам представителя Правительства на Балеарских островах Марии Салом, общая сумма ущерба за время деятельности преступной группы с 2014 года может достигать 50 миллионов евро. Власти не исключают, что задержанные входили в состав лишь одного из ответвлений крупной сети мошенников, работающей на территории Испании.

Как сообщает издание ABC, первые аресты по этому делу начались на Майорке ещё два месяца назад. Главная подозреваемая – уроженка Великобритании, которая была задержана в своём доме в городе Кальвии на западе Майорки. Предположительно, лидеры группировки действовали сообща с адвокатскими конторами и британскими компаниями, специализирующимися на обращениях потребителей. К преступной схеме привлекались иностранные туристы, преимущественно из Соединённого королевства. Постояльцам отелей предлагали не только вернуть себе сумму, которую они потратили на проживание, но и обещали дополнительные 2500-3000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Мошенники, в свою очередь, брали на себя все процедуры, связанные с подачей фальшивых жалоб на отравление в обмен на получение определённой части компенсации от гостиницы.