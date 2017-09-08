Исторический центр Памплоны на три дня превратился в средневековый рынок

По случаю 594-ой годовщины подписания договора об объединении земель Памплоны 7-10 сентября исторический центр этого города превратится в средневековый рынок. На торговых рядах, состоящих из 120 палаток, можно приобрести традиционные изделия ремесленников и продукты питания.

Свою продукцию на рынке представит Ассоциация фермерских продуктов Наварры и Ассоциация торговцев исторического центра Памплоны. В четверг рынок работает с 18:00 до 21:00, а в остальные дни – с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

В рамках мероприятия запланированы выставки и мастер-классы по старинным ремёслам. Гостям праздника предлагается понаблюдать за работой столяров, сапожников, гончаров, ювелиров и художников, а также посетить кузницу или стеклодувную мастерскую. Самые маленькие могут попробовать себя в качестве подмастерья гончара. На улицах Старого города обещают живую музыку, а на площади Пласа-Сан-Франсиско будет работать средневековая таверна.