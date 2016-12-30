Малага заняла второе место по популярности в Facebook

Малага стала одним из самых популярных в социальных сетях испанских направлений, сообщают информационные агентства страны. В уходящем году она активно укрепляла свои позиции в данной сфере. Так, в Facebook город занимает второе место по числу подписчиков страницы с цифрой в 135 897 человек, уступая только Мадриду (169 379 человек). За ней следуют Барселона (90 123), Севилья (88 108), туризм Андалусии (77 069), Валенсия (46 155), Сарагоса (33 374), Аликанте (29 325), Гранада (22 712), Марбелья (17 928) и Кордова (15 985).

Кроме того, свои профили у Малаги есть и в других социальных сетях, например, в Twitter, где на него подписаны почти 22 000 человек (+13,5% в среднегодовом выражении). В общей сложности с помощью этих инструментов информацию о городе получают почти 200 000 человек. Помимо этого, местное Управление туризма запустило новую стратегию по выходу на международные рынки и начало публиковать информацию на различных рынках своего присутствия.

По словам советника по вопросам туризма Хулио Андраде, в последнеее десятилетие Интернет стал самым широко используемым средством для бронирования путешествий. По этой причине мэрия города сделала выбор в пользу цифрового позиционирования и повышения туристических потоков. Для этого была разработана специальная стратегия, призванная оказать содействие в позиционировании Малаги как полноценного и разнообразного туристического направления. В этом смысле сайт www.malagaturismo.com выполняет свою функцию по привлечению путешественников. Он доступен на семи языках – испанском, английском, французском, итальянском, русском и китайском.

"Наш сайт отличает его удобство: портал позволяет пользователю получить самые разнообразные сведения и документы", объяснил Андраде. Портал адаптирован для разных устройств, в том числе мобильных телефонов и планшетов с операционными системами Android и iOS. Он включает в себя интерактивные элементы для взаимодействия с туристами и обеспечивает возможность оставлять оценки и отправлять комментарии, использовать отметки и контент в социальных сетях и искать конкретные данные. Для этого на сайте были интегрированы плагины для Facebook, Twitter, Youtube, Google+ и специализированных социальных сетей, посвященных путешествиям.