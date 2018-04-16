Мадрид и Барселона - в топ-5 городов Европы с лучшим транспортным сообщением в аэропорту

Аэропорты Мадрида и Барселоны названы в числе пяти лучших в Европе с точки зрения общественного транспорта.

При составлении рейтинга порталом liligo.com учитывалось не только наличие удобного транспортного сообщения между центром города и аэропортом, но и стоимость поездки.

В аэропорт Мадрид-Барахас им. Адольфа Суэареса из центра испанской столицы можно добраться рейсовым автобусом за 1,5 евро, пригородным поездом за 2,60 евро, на метро или автобусе-экспресс за 5 евро, а также на такси за 30 евро.

В аэропорт Барселоны Эль-Прат также ходят пригородные поезда (4,20 евро), автобусы (2,20 евро), метро (4,60 евро) и автобусы-экспресс (5,90 евро). Поездка на такси стоит около 25 евро.

Испанские аэропорты входят в число самых дешёвых в Европе по стоимости поездки в аэропорт. Добраться до центра города меньше чем за 1 евро можно только в таких европейских городах как Москва и Анталия. Самые высокие цены – в лондонском Хитроу, где билет на метро стоит 6,70 евро, а на поезд – от 13 евро.

Большинство аэропортов в Испании предлагают два вида транспорта: автобус и такси. Самый дешёвый автобус ходит из аэропорта Бургоса (1 евро). За ним следует Альмерия (1,05 евро), Кордоба (1,15 евро) и Иерро (1,14 евро).

Помимо Мадрида и Барселоны, на метро из аэропорта в центр города можно добраться также в Валенсии. Пригородный поезд также курсирует в аэропорты Хереса и Сантьяго.