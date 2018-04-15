Семь испанских достопримечательностей попали в число лучших в мире

Каса-Батльо в Барселоне, музей Прадо в Мадриде и ещё пять мест в Испании попали в рейтинг главных туристических достопримечательностей мира, по версии портала Musement.

Каса-Батльо, внесённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, заняла второе место в рейтинге. Строение Антонио Гауди, которое ежегодно посещают около миллиона человек, получило оценку 9,02 из 10, уступив лишь парку аттракционов Disneyland Paris, который возглавляет рейтинг с оценкой 9,08.

Столичный музей Прадо находится на 9 строчке. В 2017 году его посетило более 2,8 миллионов человек. На 13 месте – музей Тиссена-Борнемисы (Мадрид), на 16 – Саграда-Фамилия (Барселона), на 19 – музей Королевы Софии (Мадрид), на 20 – парк Гуэль (Барселона), на 23 – Альгамбра (Гранада).

Рейтинг был составлен на основе оценок пользователей портала Musement, посещаемость которого составляет около полумиллиона в месяц.

Самые высокие оценки испанские достопримечательности получили от американцев, которые в среднем поставили им 9,29, а также итальянцев (9,08), бразильцев (9,04).