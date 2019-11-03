Lonely Planet включил Кадис в список лучших мест для путешествий в 2020 году

Портал Lonely Planet опубликовал список лучших направлений для путешествий в 2020 году. Единственным представителем Испании в нем стал Кадис, занявший седьмое место в категории «Лучшие регионы мира».
Первое место главном рейтинге в этот раз занял Бутан. В топ-10 также вошли Англия, Северная Македония, Аруба, королевство Эсватини (бывший Свазиленд), Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко, Уругвай.
В раздел «Регионы» Lonely Planet включил испанскую провинцию Кадис. Здесь редакторы портала отмечают гастрономическую составляющую и советуют посетить мишленовские рестораны в Хересе-де-ла-Фронтера, Пуэрто-де-Санта-Мария, Вехер-де-ла-Фронтера.Темы: Туризм Кадис