Более 5 млн авиапассажиров столкнутся с задержкой рейса в Испании по итогам осени

По подсчетам экспертов, около 5,5 млн пассажиров столкнутся с задержками и отменами авиарейсов в Испании в период с 21 сентября по 21 декабря. Такие данные приводит сервис Airhelp, помогающий получить клиентам авиакомпаний компенсацию.
В указанный период, учитывая уже отмененные и задержанные рейсы, а также принимая во внимание прогнозы на оставшийся отрезок времени, число проблемных рейсов в Испании составит 43 тысячи. Из них более 41 тысячи - задержки.
Из 5,5 млн пассажиров примерно 200 тысяч имеют право на материальную компенсацию. Узнать, входите ли вы в их число, можно здесь.Туризм