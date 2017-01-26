Линия мадридского метро от станции Nuevos Ministerios до аэропорта закрылась до 18 апреля

Восьмая линия мадридского метро, соединяющая станцию Nuevos Ministerios со столичным аэропортом Барахас, в четверг закрылась на ремонт. Работы, бюджет которых составляет 20 миллионов евро, будут вестись до 18 апреля. На это время городские власти обеспечат альтернативные виды транспорта. Некоторые станции ветки останутся открытыми, так как через них проходят другие линии. В их числе – Nuevos Ministerios, где также ходят маршруты 6 и 10, Colombia (9) и Mar de Cristal (4).

Закрытие линии было отложено до окончания международной туристической выставки Fitur, завершившейся в Мадриде три дня назад. В работах, которые будут вестись круглосуточно и без выходных в три смены, задействованы 200 человек. На время их проведения пассажирам предоставят альтернативные способы добраться до аэропорта, в том числе бесплатные автобусы SE2, курсирующие между станцией Mar de Cristal и вторым терминалом, SE3 между остановками Colombia и Pinar del Rey и SE 4, который будет ходить от станции Mar de Cristal до четвертого терминала. Они будут работать по тому же расписанию, что и метро – с 6:00 до 1:30.

Кроме того, в свете реконструкции вышеупомянутой ветки будет увеличена частота движения поездов по четвертой линии метро. Помимо этого, пригородные поезда Cercanías, следующие в четвертый терминал аэропорта, будут курсировать каждые 15 минут вместо обычных 30. Помимо этого, планируется укрепить маршрут круглосуточного экспресс-автобуса, следующего в аэропорт от вокзала Аточа в дневное время и площади Сибелес – в ночное.