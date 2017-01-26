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          Новости Испании » Новости » Туризм » Эстепона превращается в город-сад

          Эстепона превращается в город-сад

          17:08 26.01.2017

          В 2011 году администрация андалусского города Эстепона начала реализацию новой модели городского планирования, в рамках которой к концу 2017-го отреставрированными окажутся более пятидесяти улиц. Как сообщает газета ABC, речь идет не только о проведении работ по благоустройству, но и в превращении города в уютное и отличающееся от прочих пространство. Особое внимание уделяется озеленению улиц. Эстепона должна стать "садом побережья Коста-дель-Соль", решили в мэрии.

          На прошедшей в Мадриде туристической выставке Fitur власти Эстепоны представили проект по строительству восьми новых бутик-отелей в ее историческом центре. Основная цель данной инициативы – удовлетворение существующего спроса: в результате ее реализации, в которую планируется вложить около 40 миллионов евро, в городе появятся 300 новых гостиничных номеров. Помимо этого, администрация планирует отремонтировать дороги и озеленить улицы. По словам мэра Эстепоны Хосе Марии Гарсии Урбано, работа над новой моделью ведется уже пять лет. Началась она с восстановления фонтанов и реставрации Ботанического сада. Прилегающее к нему бывшее здание тюрьмы планируется переоборудовать под отель. 

          Помимо этого, за прошедшее время фасады многих городских зданий были украшены масштабными граффити в самых разных стилях, от реализма до авангарда. Многие из них входят в число самых крупных в Испании. 

          Планы администрации на будущее также охватывают восстановление наблюдательных вышек, разбросанных по побережью города. "На первом этапе мы начнем эксплуатировать некоторые из них по альтернативным назначениям. Если эта инициатива окажется успешной, то она будет расширена и включит в себя остальные объекты", - заключил Гарсия Урбано.

          Темы: Туризм

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