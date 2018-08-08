Коста-дель-Соль входит в тройку самых бюджетных отпускных направлений для британцев

Отели и туристические апартаменты на побережье Малаги снижают цены в связи с сокращением потока туристов, в первую очередь из Великобритании, а также из-за усилившейся конкуренции со стороны таких направлений как Турция и Болгария.

На курорте в Мармарисе (Турция) цены упали на 36%, что сделало это направление самым дешёвым для семейного отдыха в Европе этим летом. В Турции также недорогая еда и развлечения, что делает её крайне привлекательной для европейских туристов.

Ещё одно бюджетное направление, которое британские туристы всё чаще выбирают вместо Испании, – болгарский Солнечный берег, где цены снизились на 6,4%.

За первые 5 месяцев 2018 года число британских туристов, прибывших в аэропорт Малаги, сократилось на 4,7%, а число постояльцев из Соединённого Королевства в отелях и апартаментах Коста-дель-Соль – на 4,1%.