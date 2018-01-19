Король и королева Испании посетили столичную туристическую выставку IFEMA

Король Испании Фелипе и королева Летисия открыли 38-ю по счету международную туристическую выставку Fitur в Мадриде, сообщают информационные агентства страны. Мероприятие, проходящее в столичном комплексе Ifema, продлится до воскресенья. Королевская чета посетила несколько павильонов и встретилась с представителями различных регионов Испании, чтобы выразить им свою поддержку.

В этом году в Fitur участвует более 10 000 компаний из 165 стран и регионов. Выставка проходит в контексте небывалого роста национального туристического сектора: Испания побила все рекорды – как с точки зрения посетивших ее путешественников, так и с точки зрения объемов их затрат. Ей удалось опередить даже США и занять второе место среди крупнейших мировых игроков, уступив только Франции.

Свой визит король и королева начали с посещения стенда Ifema Lab 5G, посвященного технологии 5G и ее внедрению в туристическом секторе. Их сопровождали также председатель Конгресса депутатов Ана Пастор, министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль, госсекретарь по вопросам туризма Матильде Асиан, председатель мадридского регионального правительства Кристина Сифуэнтес, глава исполнительного комитета Ifema Клементе Гонсалес и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

После этого высокопоставленные гости посетили стенд гостиничной сети NH Hotel Group, где Фелипе и Летисия пообщались с ее исполнительным директором Рамоном Арагонесом и директором по связям с общественностью Идой Гутьеррес. Затем король и королева остановились у стенда Министерства развития, где свои предложения представили компании Adif, Aena, ENAIRE, Puertos de Estado и Renfe. После этого супруги посетили стенд авиакомпании Iberia, где сфотографировались с роботом O'clock, напоминающим о рекордной пунктуальности перевозчика, а также с президентом компании Луисом Гальего. После краткой остановки у точки Turespaña Фелипе и Летисия осмотрели стенды Мадрида, Галисии, Арагона, Валенсии и Кастилии и Леона. Свой визит они завершили посещением стенда Индии, которая в этом году выступила в роли ведущего партнера Fitur.

Что касается широкой публики, то для нее выставка откроется уже в эти выходные. Билеты можно приобрести в кассах Ifema у южного и северного входов за 10 евро или через веб-сайт комплекса за 9 евро.